Siyaset Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de

Siyaset

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı için TBMM'ye geldi.

01 Ekim 2021, Cuma 13:52 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yasama yılı açılış programına katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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