Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile telefonda görüştü.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Küçük kızın durumunu soran ve ailenin yanında olduğunu belirten Erdoğan "Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden. Süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim" dedi.

ERDOĞAN: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'i hatırlatarak şöyle konuşmuştu:

"Burada bir olay var. 4 yaşındaki Asiye yavrumuzu maalesef bu Pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldi. Tabi biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım, dedik ve yaptık. Şimdi tabi bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuz dün gece kendisini biz ambulans uçakla buradan çok değerli Ömer Özkan beyin hastanesine Antalya Üniversitesi'ne naklettik. Orada gerekli operasyonlar kendisine yapılacak. Tabi ilginç olan bin şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar; dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, bu adamlar hala acaba babasını nasıl aldatır, kandırırız bunun gayreti içinde. Kandıramayacak bunların bedelini ödeyeceksiniz. Biz de anneyi de babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde alanında ülkemizde, dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızla inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim Asiye yavrumuzu kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, onu da inşallah çok ideal yere çalışmak üzere sevk ediyoruz, Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen vatandaşımıza 'Nerede bu devlet' dedirtmedik, dedirtmeyeceğiz."

ASİYE'YE 2 PİTBULL SALDIRMIŞTI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın üstlenmesini istedi. Koca’nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

GENEL DURUMU İYİ

Asiye Ateş’in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından takip edilen Asiye’nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı kaydedildi. Asiye’nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği belirtildi.



