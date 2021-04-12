Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasında kritik görüşme başladı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasında kritik görüşme başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasında kritik görüşme başladı

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasında kritik görüşme başladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşüyor. Erdoğan Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 17:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

ORTAK KONULAR ELE ALINACAK

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.

Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

ORTAK ÇIKARLAR KORUNACAK

Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdi.

Türk şirketlerinin, Libya'da yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini de kaydetti.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu araçlar kamuya yeter
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Mış gibi yapma
Rauf Tamer
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... MEB yayımladı, Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!