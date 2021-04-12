Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe arasında kritik görüşme başladı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşüyor. Erdoğan Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
12 Nisan 2021, Pazartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
ORTAK KONULAR ELE ALINACAK
Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.
Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.
Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.
ORTAK ÇIKARLAR KORUNACAK
Libya ile Türkiye'yi birleştiren ortak çıkarların, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti döneminde korunacağının altını çizdi.
Türk şirketlerinin, Libya'da yeniden yapılanma projelerine katkıda bulunmasını beklediklerini de kaydetti.