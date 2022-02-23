Kremlin, Türkiye ve Rusya liderlerinin gün içerisinde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizinin ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, liderlerin bugün telefonda görüşeceğini doğruladı.

Görüşmeye ilişkin Afrika turu dönüşünde açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı, NATO liderlerler zirvesi sonrası Rus mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmak istediğini aktarmıştı.

"ZAMANLAMAYA DİKKAT EDEREK ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte de bu işin zamanlaması çok önemli. Biz de bu zamanlamaya dikkat ederek adımlarımızı atacağız. Sayın Putin ile görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz. Temenni ederim ki inşallah hayırlı neticeler alırız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşmuştu.

Türkiye, krizin çözülmesi için Kiev ve Moskova yönetimleri arasında arabuluculuk yapabileceğini daha önce gündeme getirmişti.











