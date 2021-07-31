Türkiye Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi

Türkiye

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik.

Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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