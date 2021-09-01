Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılış törenine video mesaj ile katıldı. Erdoğan, "Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor.

Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.

FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu.

Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.