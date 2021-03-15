Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a çağrı: Sözünü tut

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a çağrı: Sözünü tut

Türkiye

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a çağrı: Sözünü tut

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye krizinin 10. yıldönümü dolayısıyla Bloomberg için makale yazdı. ABD Başkanı Biden'a çağrıda bulunan Erdoğan, 'Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır' dedi.

15 Mart 2021, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Suriye krizinin 10. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için makale kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şöyle:

''Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin Batı'nın Türkiye'yi samimi bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum.

Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye’deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır.

Gururla söylüyorum ki Türkiye’nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir.

Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz.

Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır.

BIDEN YÖNETİMİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI

Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır.

Batı’nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG’ye karşı net tavır takınması gerekmektedir.

Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir.''

Ayrıntılar birazdan...




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