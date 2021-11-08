Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Zafer Bayramı için mesaj

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Zafer Bayramı için mesaj

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Zafer Bayramı için mesaj

Azerbaycan'ın Zafer Bayramı için mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum' dedi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Azerbaycan’ın Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. 


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