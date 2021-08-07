Türkiye Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik

Türkiye

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Milli boksör, 69 kilo finalinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu yenerek kadın boksunda olimpiyat tarihinin ilk, Türkiye'nin Tokyo'daki 2'nci altın madalyasını kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez ringe çıkan Trabzonsporlu boksör Busenaz Sürmeneli, finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen Sürmeneli; 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hindistandanlı Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli, finale kadar rakipleri karşısında hiç raunt kaybetmedi.

Finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu karşısında ilk raundu kaybeden Busenaz Sürmeneli, ikinci rauntta beraberliği yakaladı. Final raundunda da üstünlük kurmayı başaran Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.




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