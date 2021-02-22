İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Maşallah bu ne güzellik! İzmir inşallah bir diriliş muştusunu bize veriyor. 2021 ile ilgili bir başka müjdeyi bugün aldığımızı görüyorum. Hakkari terörün acısını en çok yaşayan illerimizden biridir. İzmir'de terör nedeniyle göçen çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütlerini savunan STK'lar, siyasi partiler göremezsiniz. Ülkemizde maalesef böyle bir kirli zihniyet olagelmiştir, hala da vardır.

Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? O terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te varız. Biz hangi inde terörist varsa o inde biz de varız. Oraları onlara mezar ettik ve on binlerle anılan teröristler şimdi yüzlerle anılıyor. Nereden nereye... Şimdi buradan milletime sesleniyorum; Sizleri bu kutlu saflarda görmek istiyoruz.

CHP'YE TEPKİ: ŞAHSIMI VE AİLEMİ HEDEF ALAN BİR KAMPANYA

CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye eski Bakan'ımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailem ve şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanları ile uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Bu iş siyasi boyutu aşıp sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek de şart oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zâtın İzmir'in vekili olmasıdır. O yüzden kendisine vereceğim cevapları buradan vermenin daha doğru olacağını düşünüyorum. İzmirli kardeşlerimiz bu zatın gerçek yüzünü doğrudan görme imkanına kavuşacaklardır. Kendisine belki de dayatılan çerçeveye sadık kalarak sürekli aynı şeyleri söylüyor.

"BUNU BAŞARDIĞI İÇİN KUDURUYORLAR, ÇILDIRIYORLAR"

Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerde 'damat' sıfatının başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin yaptığı yatırımların temelinde Berat Bey'in Bakanlık döneminde yaptığı strateji bulunuyor. Ülkemizin pek çok geri kazanımının altında Berat Bey'in imzası vardır. İki sismik araştırma, üç sondaj gemisinin fiyatlarına baktığınızda adeta bir otomobil fiyatı gibi. Bunun adı parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Şimdi 5 gemimiz var, 6'ıncısı da geliyor. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihinde öneme sahip uygulamaları da Berat Bey’in bakanlığı döneminde hayata geçirdik. Bunlar arasında çok önemli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni modellerin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinde faizsiz finans modellerinin çeşitlendirilmesidir.

"BERAT BEY DE YARGIDA HAKKINI ARAYACAK"

Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibarıyla yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de bir çok dava açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Ondan sonra dert yanıyor. Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin paran bol zaten, senden o parayı alıp onları da fakir fukaraya dağıtacağız.

"MERKEZ BANKASI REZERVİMİZ 95 MİLYAR DOLAR"

Bize IMF'den borç alın' diyorlar. IMF'ye bir kuruş borcumuz yok, bitti bu iş. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı. 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ne dövizin buharlaşması, ne de herhangi bir hukuka aykırı işlem söz konusudur. CHP, bu izahlara rağmen yine aynı teraneyi söyleyecek. Muhattabımız millettir.



