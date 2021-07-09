İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Camimizin eski görkemine kavuştuğunu biz de yerinde görmüş olduk. Diyarbakır annelerinin misafiri olacağız. Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını aştılar. Bu cesur anneler 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler.

Diyarbakırlı anneler, terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre etti.

Bu kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar bakan arkadaşlarım, kadın kollarım ziyaret ettiler, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler. Bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

Gençlerimizle bir araya geldikten sonra inşallah Diyarbakır programımızı bu akşam bitireceğiz. Bu gençler Ankara'da kütüphanemizde yapmış olduğumuz sorulu cevaplı görüşmelerde, bir Diyarbakırlı gencimiz dedi ki Diyarbakırımıza gelip de gençlerle orada olabilir miyiz?

Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta önem görüyorum. Biz bugün sadece açılış ve ziyaret yapmaya gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek için geldik. Sizlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum. Toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızın farklı yerlerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımdan vefat edenler olduğu gibi kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca, 31 Ağustos 2015 tarihinde iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde şehit edildi. Şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.

Bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular.