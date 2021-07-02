Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu fabrikamız 1973'ten beri TSK'ya, ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi milli savunma bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığınındır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır.

"KATAR BURANIN YÜZDE 49 İLE FİNANSAL ORTAĞIDIR"

Fabrikanın işletmesini yapan firma Türk firmasıdır. Hiç bir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda askerin kontrolünde devam etmektedir. Her türlü denetim yetkisi MSB'ye aittir. Katar buranın finansal ortağıdır yüzde 49'u ile. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Türk şirketin yönetim yapısı da yakın zamanda değişmiştir.

"BAY KEMAL İŞİ GÜCÜ AKŞAM YALAN SABAH YALAN"

Buradaki çalışmalar Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir. Her kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Bay Kemal işi gücü akşam yalan sabah yalan...

Daha yeni Katar'ın çocuklarını gençlerini tıp fakültesine sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey. Bunu ispat et, hangi Katarlı öğrenciyi üniversitelere sınavsız aldık ispat et desek. Hukukta bir kaide var. Sen bizim gençlerimize saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra sınav var.

Bu fabrika ile ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Yargı kararlarına saygı da yoktur. Aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyor. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecek. 6 ay sonra seçim var, biz geliyoruz diyor. Bizim seçim tarihimiz Haziran 2023. Bu leblebi çekirdek işi değil. siyaset dürüstlük ister.

Fabrikamızda kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını karşılayan atölye de buradadır. Altay tankımızın üretimini de burada yapmayı inşallah planlıyoruz. Yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim ne zaman bitiyoruz bu işi. En kısa zamanda dediler. En kısa zaman ne zaman. 2023'ün başında bunu yetiştirmeye vakıfız, siz var mısınız? Ekibi sıkıştıracağız inşallah hedef Altay tankını 2023'ün başında inşallah orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin katkısıyla ülkemizin yerli ve milli tank projesini de gerçekleştirecektir. İnşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım burada var. Fabrikanın yabancısı değiliz. 9 yıl önce burada 244. fırına obüsümüzün gövde kaynağını sizlerle birlikte atmıştık. 2016'ya kadar 280 fırtına obüsü üretilerek TSK'nın hizmetine verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanımzıın liderliğinde sizlerin de alınteriyle bugüne kadar Türkiye'de savunma sanayinde yüzde 70'lere varan milliliği yakaladık İnşallah TSK'nın ihtiyacı olan tüm araç gereçleri siz sağlayacaksınız. TSK cumhuriyet tarihindeki en yoğun günlerini yaşıyor.

Mehmetçiğin üstün teknoloji ürünü harp silahlarına ihtiyacı var. Onları da siz sağlayacaksınız.

Dedikodulara bakmıyoruz, elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz

İHA'lar, SİHA'lar, toplar tüfekler çok önemli. İstiyoruz vermiyorlar. Vermiyoruz da demiyorlar. Bunu görmemiz lazım. Elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım.

Burası Milli Savunma Bakanlığının. Hiç bir arkadaşımızın özlük haklarında geriye gidiş olmayacak. Sizin tüm ihtiyaçlarınızı ilgili bakanalra ilettik.