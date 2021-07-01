Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi sağlıklı yarınlara taşıyacağız.’



