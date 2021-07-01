Siyaset Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş aşı açıklaması

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş aşı açıklaması

Siyaset

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısındaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 50 milyon doz koronavirüs aşısının uygulandığını duyurdu.

01 Temmuz 2021, Perşembe 12:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi sağlıklı yarınlara taşıyacağız.’


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