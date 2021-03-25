Siyaset Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş görüşme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.

25 Mart 2021, Perşembe 15:15 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Ankara'da görüştü.



Çavuşoğlu ve Vang, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı'nın da daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu ve Vang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alanında Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.


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