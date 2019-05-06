Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında son üç günde Hakkari’de şehit olan 5, Azez’de şehit olan iki askerimiz ile, Şırnak’ta şehit edilen iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamış, kalmamaya da devam edecektir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmamış, intikamları misliyle alınmıştır. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şehitler tepesi belki hiç boş kalmayacaktır ama kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.

Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaklardır. Bugün burada ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim etmek üzere bir aradayız. Her yıl ilk iftarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yapıyorduk. Devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek tüm asker ve polis kardeşlerimize, onların ailelerine ülkemize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Kur’an-ı Kerim’de “Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız” Aynı şekilde gazilerimiz için de müjdeler var.