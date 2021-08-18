Gündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması

Gündem

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' açıklaması

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz.



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