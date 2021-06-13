Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareket ediyoruz. NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.





PKK'NIN AFRİN'DE HASTANEYE KALLEŞ SALDIRISI

Afrin'deki hastaneye yönelik terör saldırısında 14 sivil şehit oldu, 32 kişi yaralandı. Bu saldırı PKK/YPG'nin nasıl vahşi bir örgüt olduğunun göstermiştir. Bu alçakların döktüğü kanın hesabını soracağız.

NATO Zirvesi sonrasında kardeşim Aliyev ile davetine icabetle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğim. Süreç içerisinde Azerbaycan Karabağ'da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık işgale son vermiştir. 10 Aralık 2020'de Bakü'de düzenlenen Zafer Geçit Töreni'ni izlemiştim. Bu kez zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Şuşa'yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran'da A Milli Futbol Takımımızın Galler'le oynayacağı maçı da Aliyev ile izleyeceğiz.

NATO Zirvesi'nde müttefiklerimize, ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. NATO'dan ve üye ülkelerden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine uygun davranışlar bekliyoruz.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Sayın Biden'la bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye - Amerika ilişkilerini şöyle bir masaya yatırtmamız gerekiyor. İçerde dışarda bir çok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil.

Türkiye rastgele bir ülke değil. ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşıma girmesi bizleri rahatsız etmiştir, üzmüştür. Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F35 konusudur. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ödemelerin yapmış Türkiye var, ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde yani 700 - 750 parçayı veren Türkiye var.

NATO Genel Sekreteri ile de görüşeceğiz. Bu süreçte Stoltenberg olumlu yaklaşımda olmuş bir dostumuzdur. bu süreci devam ettiren bir dosttur. Ne gibi adımlar atarız görüşme imkanımız olacak.

MERKEZ BANKASI

Şu anda MB'nin döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Ülkelerin kendi yerel paraları ile ticaretleri ve para takası anlaşması ile gerçekleşiyor. Yakın zamanda Çin'le önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2.4 milyar dolarlık swap anlaşmamız vardı. bu rakamı 3.6 milyar dolarlık bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Bu Türkiye'nin sıçraması oldu.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) SORUNU

Birlikte neler yapabiliriz. Bunları konuştuk. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş durumda. 7/24 esasına göre bu çalışmalar da devam edecek. Burada toplanan müsilajın incelenen neticesi durumuna göre; bunlar eğer gübre olması müsaitse gübre olacak. Buna ilgilenen ekipler karar verecek. Biraz zaman alacak. Ama bu işi inşallah kısa zamanda başaracağız.



