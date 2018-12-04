İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G-20 ZİRVESİ

Liderler zirvesinin 13’üncüsü yapmak üzere gitmiştik. Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı. Adil ve sürdürebilir kalkınma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik. Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.

PARAGUAY VE VENEZUELA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı seviyesinde Paraguay ve Venezuela'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirdik. Paraguay'ın bizler için önemli bir dost olduğunu gördüm. Ziyaretimizden kısa bir süre önce büyükelçiliğimizi faaliyete geçirdik. Onlar da Türkiye'de açacaklar.

Venezuela'da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut iş birliği imkanlarını ele aldık. Venezuela'da tören kıtasında yer alan askerlerin ve çocukların İstiklal Marşı'mızı okumaları ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde Sarı Kız'ı bizzat çocukların söylemesi ve 2 günde ezberlemeleri manidardır. Asker ve çocukların İstiklal Marşı'nı okumaları ve çocuklardan birinin elinde tuttuğu bayrağımızı düşürmesi ve sevgili Maduro'nun da yerden alıp çocuğa geri vermesi büyük bir nezakettir.

17-18 saat hiç durmadan ülkemize geldik. Eskiden olsa 2 günde anca gelebilirdik. Bu da ülkemizin nereden nereye geldiğinin bir göstergesi.

SORU CEVAP

Soru: Bu G-20 zirvesi diğer zirvelerden farklı oldu mu?

Terörle mücadele konusu burada da gündeme geldi. Bu toplantıda Cemal Kaşıkçı olayı da gündeme geldi. İkili görüşmelerde Cemal Kaşıkçı olayı çok gündeme geldi. Ben yaptığım basın toplantısında Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından şu ana kadar gelinen noktayı da uluslararası medyaya da ifade etme şansım oldu. Terörle mücadeleyi yine paylaşma imkanımız oldu.

Soru: Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman gerçekleşecek?

MHP, bir ismini belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Yurt dışından Mehmet Özhaseki Bey ile görüşmelerim oldu. Etraflıca görüşmeyi bugün yarın yapacağız. Teknik çalışma hakkında bilgi alıp bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Bazıları rahat durmaz. Durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Cumhur İttifakı'nı çok diri tutmalıyız.

"İSTANBUL'LA İLGİLİ SABIRLI OLACAĞIZ"

Soru: AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı?

Şu anda tabi aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, vekil seçildiğim bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. İlçelerle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyor arkadaşlarımız. Önemli sayıda ilçe başkanımız değişecek. Ankara'da da malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Meclis Başkanı'mızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. İstanbul'la ilgili sabırlı olacağız.

Soru: Yeni bir ekonomi paketi görülecek mi?

Fuat Bey bu çalışmaları bizzat koordine ediyor. İkinci 100 günlük programımızı inşallah tüm halkımızla paylaşacağız.