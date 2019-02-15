Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu güzel Bursa'yı selamlıyorum. Geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Bu ulu şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve bölgemize de huzur veriyor. Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır.

Tarihle yoğrulan, tabiatla kucaklaşan, sanayi ile büyüyen Bursa'da bir kez daha bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bursa, tarihimize bakılıdığında sadece bir şehir değildir. Adına şiirler yazılan bir şehirdir.

Gelip de Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anmamak olur mu? Ne demiş Tanpınar:

Bir zafer müjdesi burda her isim

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,

Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.

Hayallerin şehri Bursa, 31 Mart'ta tercihini bir kez daha hizmetten yana kullanacaktır.

TERÖRİSTLER ÖLÜNCE RAHATSIZ OLUYORLAR

Biz Bursa'yı sadece sevmekle kalmadık aynı zamanda hizmet ettik. Son 16 yılda Bursa'ya 50 milyar lira yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Biz de yargıya gönderiyoruz. Bol bol paralarına alıyoruz. Bakın Mehmet Özhaseki aldığı paralarla döner dağıttı. Biz de kazandığımız tazminatları Mehmetçik'e bağışlayacağız. Bunlar biberle merminin fiyatını karıştırıyorlar. Teröristler ölünce bunlar rahatsız oluyor. Bir milletvekili benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunların bedelini ödeyecekler.

BURADAN BİR MÜJDE VERELİM

Bursa'ya böyle kaçak, göçek dikey mimari yakışmaz. Bir müjdem Uludağ'la ilgili. Uludağ'ı hem Bursa hem de Türkiye için daha iyi kullanmak için Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece 12 boyunca turizme kazandırılmasını sağlıyoruz. Önemli eserlerin restorasyonları da devam edecek.

İmar barışı kapsamında Bursa'da 87 bin müracaat yapıldı. Kentsel dönüşümdeki aksaklar bazı vatandaşları mağdur ediyor Bursa'da. Bunları aşmak için Bakanlığımız ve Belediyemiz el ele verip bu engelleri aşacaklar.

İSTANBUL - BURSA ARASI 1 SAAT OLACAK

Sağlıkta toplam 59 tesisi Bursa'ya kazandırdık. Şehir hastanemiz 1355 yatağıyla tamamlanmak üzere. Ayrıca 750 yataklı 2 hastanenin inşaatları da sürüyor.

İstanbul - İzmir Otoyolu projesinin Bursa ayağı trafiğe açıldı. İstanbul - Bursa arası 1 saate inecek. Bu yıl içinde otoyol bitiyor. Bursa'nın şehir içi ulaşım sorunu var. Metronun tamamlanıp en kısa sürede açılması için bizzat takipçi olacağım.

Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşaa ettik. 9 baraj ve 2 göletin yapım çalışmaları da devam ediyor.

Bursalı çiftçimize 1,5 milyar lira destek verdik. Bay Kemal biz çalışıyoruz. Üretiyoruz.

Küresel ekonomilerde yeni bir sanayii adımı atılıyor. Biz de Bursa'da TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Bilim, teknoloji ve sanayiinin el ele verip çalışacağı bir alan oluşturuyoruz. Bu organize sanayi bölgesinde 150 bin kişilik istihdam gerçekleşmesini bekliyoruz.

Suriye, Ege ve Kıbrıs'taki haklarımızı sıkı bir şekilde koruyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geçiyor. Bunu için 31 Mart seçimleri önemlidir. Kaleyi içeriden fethedeceğiz, unutmayın.

CHP'nin yanında kim var? Kandil'in tayin ettiği HDP var. Acaba bu terör örgütün desteklediği partiye benim vatansever kardeşlerim nasıl oy verir. Peki hanımefendi. İYİ Parti madem milliyetçi nasıl HDP'yle aynı safta olur?

Eğer bu vatanı seviyorsak gelin bu CHP ve diğerlerine Osmanlı tokadını atın. Bunlar Gezi'de, 15 Temmuz'da, Çukur Eylemleri'nde de beraberdiler. Biz Atatürk Havalimanı'na indiğimizde herkes oradayken Bay Kemal, Bakırköy'de kavhe içiyordu.

BURSA'DA DA TANZİM SATIŞ NOKTALARI AÇILACAK

Bunlar bize dövizle ve faizle saldırdılar ne oldu? Bir şey olmadı. Şimdi domates, biber ve patlıcanla saldırdı. Ne oldu? Tanzim satışları kurduk. Bursa'da kuracağız. Kimse benim vatandaşıma zulmedemez. Şimdi zincir marketler rahatsız oluyorlar. Bu rakamlarla benim vatandaşıma sebze satarsanız karşınızda bizi bulursunuz. Sebze ve meyveyi en ucuz fiyatla milletimize getiririz. Biz bu kararı aldık, fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek. Bursa'da 3 yerde tanzim satış noktası faliyete geçiyor.

Nevşehir'de peri bacalarının oraya otel yapıyorlar. Bunu nasıl yaparsın sen yahu. Hemen Bakan'la görüştüm, sağ olsun ertesi gün hemen yıkım başladı.

IMF'le ilk anlaşmayı CHP yaptı. 23 milyar dolar ödedik ve bu borcu biz sıfırladık. Merkez Bankası o zaman 27 milyar dolardı. Şimdi 100 milyar doları buldu.