Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Altındağ, TBMM'ye ev sahipliği yapmasıyla milli iradenin kalesidir. Bu ilçemiz vesayet karşısında demokrasinin de kalesi olmuştur. Biz bu yola baş koyduğumuz ilk seçimden bu yana yanımızda yer aldı.

Sizler güçlü duruşunuzla Türkiye'nin son 17 senede siyasette, eğitimde ulaşımda, ekonomideki başarısında söz sahibi oldunuz. Her birinize ülkem, partim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. Biz yine Altındağlı kardeşlerimizden rekor bekliyoruz.

31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinden ülkemize medet uman kimselere de darbe olacak. İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimatları Kandil'den alıyorlar. 4'lü çete siz Güney Doğu'da birlikte olacaksınız diyor. Bazı yerlerde HDP'yi, bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz diyorlar. Ama ben milletime güveniyorum. Bunlara sandıklarda en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Oylarımızı konsolide etmemiz lazım. AK Parti ve MHP kendi içinde oy kaybına gitmemeli. Oylar konsolide edilmeli. Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansılamalı. Dikkat edip, aynı şekilde dayananışmamızı ortaya koyacak. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak.

Bizim gündemimizde Türkiye var, ülkeyi ileri seviyelere taşımak var, milletin ekmeğin sömürenler var, bizim gündemimizde mültecilerin evine dönmesi var, Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde enerji haklarımızı korumak var.

"ÇÜNKÜ ONLAR VATANSEVER DEĞİLLER"

Peki zillet ittifakının gündeminde ne var? Onların gündeminde küçük hesaplar ve koltuk sevdası var. Onların gündeminde bölücü terör örgütünün uzantılarına yoldaşlık etmek var. Biz terörle savaşırken askerimize destek vereceklerine kara propaganda yaptılar. Basın özgürlüğü diye FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttular. Gezi'de vandallara destek oldular, 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün kumpas montajlarını kürsülere taşıdılar. 15 Temmuz'da oldukları yerde saklandılar. Biz Atatürk Havalimanı'na inerken, bunlar Bakırköy'de kahvelerini içiyorlardı. Yenikapı ruhu dedik. Baskılara dayanamayıp geldiler ama hemen sonra saldırmaya devam ettiler. Neden? Çünkü vatansever değiller.

Türkiye'nin Akdeniz'de yaptığı çalışmalar Rumlar ve diğerlerini rahatsız etmiştir. Bir CHP'yi rahatsız etmiştir. Bu çalışmalardan gurur duymaları gerekirken, Rum ağzıyla konuşuyorlar. Elbette Rumlar ve CHP rahatsız oluyor diye Akdeniz'de petrol aramaktan vazgeçmeyeceğiz. İnşallah biz de gereken müjdeleri halkımıza vereceğiz.

"TEK KALEMDE 306 TRİLYON LİRAYI AŞAN PROJE"

Bugün tek kalemde 306 trilyon lirayı aşan prejeyi açıyoruz. Türkiye'yi şehir hastaneleri ile donatmak hedefimdi. Şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Yüksek hızlı tren hattında da çalışmalar devam ediyor. Ankara Kalesi'nin 12 kilometrelik yolunu kültür rotası haline getiriyoruz. Ankara'ya 13 millet bahçesi yapıyoruz. 4 tanesi Altındağ'da olacak.



