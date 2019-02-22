Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adını şehitlerimizin koyduğu Fethiye'yi selamlıyorum. Fethiye sadece tarihte değil, yakın zamanda da pek çok şehit verdi. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Bugün Fethiye gerçekten bir başka güzel. Karşımda kabına sığmayan, 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına ders verecek bir Fethiye görüyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra burada yeni bir başlangıç yapacağız.

Bunun için Cumhur İttifakı olarak gece gündüz sahada olmamız gerekiyor. En ufak bir rehavete kapılmayacağız. Aramızda fire vermeyeceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız. Biz çalışırsak 31 Mart'ta zafer, Cumhur İttifakı'nın olacaktır.

'BUNLAR ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEDİLER'

Bizim rotamız bellidir. Son 17 yıldır ne söylediysek onu hayata geçirmenin amacında olduk. Her yerde inlerine girdik. Biz kovaladık, onlar kaçtı. Bu ülkeyi bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtaracağız. FETÖ'yü de yakaladık, hapislere kapattık. Çünkü bunlar ülkeyi bölmek istediler.

CHP'ye oy verenler, HDP'ye oy verenler hesabını iyi yapsın. Verdiğiniz oylar terör örgütüne gidiyor. Öyleyse hep beraber yeter diyelim. Bizi biz yapan meselelerden hiç sapmadık, sapmayacağız. 17 yıldır huzur, barış, istikrar diyoruz. Hiç istismar siyaseti yapmadık. Bilakis hep birlik, beraberlik, kardeşlik dedik. Doğu'da ne dediysek, Batı'da aynı şeyi söyledik. Biz siyaseti vatandaşımızın hayır duasını almak için yapıyoruz. Biz bu ülkeyi ilk 10 ekonomi arasına sokmak için uğraşıyoruz.

'ZİLLET İTTİFAKINA EŞ BAŞKANLIK YAPIYORLAR'

'Gönülden yaparsan gönüller yaparsınız' derken biz 4'lü çete Ankara'da liste kavgası veriyor. Onlar Kandil ve Pensilvanya'ya şirin görünmeye çalışıyor. Bölücü terör örgütü ve eş başkanlar kimin destekleneceğine karar veriyor. Eş başkanlar aynı zamanda zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisi daha önce hiç bu kadar kötü yönetilmemiştir.

Kardeşlerim, varsın onlar kirli pazarlıklarında boğulsun, biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu millet vatan için namlulara kafa tutan bir millettir.

Fethiye ilçe merkezi ile 7 yerleşim alanını taşkınlardan biz koruduk. Fethiye'ye 427 bin adet fidan diktik. 180 mesire yeri ile vatandaşlarımıza rahat nefes alacakları alanları sunduk.

Sizlerin huzuru için gayret göstermeye devam edeceğiz. Fethiye'nin her alanda iyi hizmet alması için birlik olmak şart. Her ne kadar biz yerel yönetimden dolayı gerçekleşen sıkıntıları aşmak istesek de bazen başarılı olamıyoruz. O yüzden ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve Cumhur beraber çalışmalı. Gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına çok güçlü destek bekliyorum.







