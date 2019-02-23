Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Engellerle, sabotajlarla dolu uzun mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'u çok daha farklı konuma taşıyacak bir projedir. Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.

KASIMDA İLK KISIM BİTECEK

Tersane İstanbul projesi İstanbul'un en önemli projelerinden biri olacaktır. Bu tarihi proje çok birçok engellemeye rağmen hayata geçiriliyor. Proje İstanbul'u farklı bir noktaya getirecektir. Bu 3 yıllık projenin ilk bölümü kasım ayında açılacak.

Projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı Katma Değer ülkemiz için önemlidir. Proje tamamlanınca yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefliyoruz.

Biz projenin ihalesini 6 sene önce yaptık. Temennimiz 4 yıl içinde bu projeyi bitirmekti. Ama başını CHP'nin çektiği bir grup, soluğu hemen mahkemede aldı. Çünkü bunların işi önemli projeleri baltalamak. Tüm gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadılar, ama milletimize ve devletimizi 6 yıl kaybettirdiler. AKM'de de aynısını yaptılar ama isteseler de istemeseler de AKM'nin temelini attık. Şimdi buranın temelini de atıyoruz.

Şimdiye kadar ülkemizin yararına hangi projeye giriştiysek, aynı engellerle karşılaştık. Marmaray, Yavuz Sultan Selim köprüsü, İstanbul Havalimanı projelerini de engellemeye çalıştılar.

"NEDEN GELDİNİZ?" DEMEYECEĞİZ

Umarım açılışlara onlar da gelecek ve biz de "Hoş geldiniz" diyeceğiz. Biz bunlara "Niye geldiniz?" demeyeceğiz. Çünkü bizim anlayışımız bu. Mevlana'nın dediği gibi "Gel ne olursan ol yine gel" deriz biz.

Her zaman yasakları, baskıların savundular. Darbe ve vesayet odaklarının yanında oldular. Bırakın geleceğe dair projeleri üretmelerini yarına dair hiçbir tasavvurları yok. Günü kurmanın hesabındalar.

Haliç'te kayıklar bile yüzdürülemez hale gelmişti. Sütlüce mezbahanesinde kesimler yapılıyordu. Kokudan durulmuyordu. Şimdi orada Haliç Kongre Merkezi var. Pek çok kişi Haliç'ten umudunu kesmişti. Buranın toprakla doldurulmasını tavsiye ettiler bize. Bunların hepsi üniversite hocalarıydı. Biz Haliç'i kurtaracağız dedik ve kurtardık. Önce çamuru yok pompalarla yok ettik. Sonra deniz suyu bastık Haliç'e. Bunun için 5 km'lik boru hattı yaptık. Hamdolsun Haliç temizlendi. Şimdi İzmir körfeze bakın. Eski Haliç'in haline neyse Körfez'de öyle. O yüzden diyorum ki, belediyecilik AK Parti'nin işidir.

İnşallah şimdi Boğaz'ın üzerinde 3 katlı bir tüneli de bitireceğiz. Eğer biz bunlara zamanında boyun eğseydik; çöp, çukur ve çamura teslim olacaktı.

Bunlar IMF de borç yaptılar. Biz ödedik borcu. İdeolojileri at gözlüğünden bakan bu çapsızları dikkate alsaydık, bu kadar güçlü bir devlet haline gelemezdik. Hiçbir zaman karşımızdakilerin vizyonsuzların bizim istikametimizi belirlemesine izin vermedik.

Yaptıkları yetinenler düş kuramayanlardır. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerle asla yetinmiyoruz. Evlatlarımıza daha yeşil ve huzurlu bir şehir bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi yeni projelerle Haliç'i bir üst lige çıkaracağız. Haliç'i tekrar İstanbul'un incisi yaptık. İnşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç bölgesinde kuş parkı, doğa parkı yapacağız. 7 kilometrelik Haliç kıyısında yeni bir düzenleme planlıyoruz. Yeşil alanlar, teknopark ve 7,5 km'lik bisiklet yolu kazandırmayı hedefliyoruz.

Organik atıktan inorganik atığa kadar atıkları işleyip her yıl tabiattan geleni tabiata gönderiyoruz. İstanbul'a toplamda 18,9 km uzunluğunda tünel inşa ettik











