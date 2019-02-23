Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Üstad Necip Fazıl, "Övünecek tek şeyim varsa o da Maraşlı olmamdır" diyor. Şairlerin yazarların iftihar şehri Maraş... Seni yürekten selamlıyorum Maraş.

31 Mart'ta Kahramanmaraş iradesine yine sahip çıkacaktır.

Biz Kahramanmaraş'ı sadece gönülden sevmekle kalmadık. Aynı zamanda bu kadim şehir hizmetlerle buluştuk. Bugüne kadar Kahramanmaraş'a 30 kattrilyon yatırım yaptık. Neden? Çünkü biz Maraş'a aşığız. Millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor.

Sağlıkta 86 adet tesisi şehrime kazandırdık. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Bu hızlı tren hattının etüt proje çalışmaları devam ediyor.

2 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ YENİ TERMİNAL

Kahramanmaraş'taki mevcut havalimanına yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Bu binayı 3 hafta önce hizmetinize sunduk.

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. Kahramanmaraş'ta ıslah organize sanayii bölgesi oluşturarak sanayii tesislerimizin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

BIRAKIN DESTEK VERMEYİ, SAVUNMA SİSTEMLERİNİ SÖKTÜLER

Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine geri döndü. İdlib'de, Münbiç'te ve Fırat'ın Doğusu'nda da aynı tablonun yaşanmasını istiyoruz. Uluslararası güçler gelin Türkiye'ye destek olun ve bu bölgeleri gerçek sahiplerine, Suriye halkına teslim edelim. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. Temennimiz Suriye halkını ülkelerine güven içinde gönderelim. Ama bazıları bırakın destek vermeyi, hava savunma sistemlerini bile söküp götürdüler. Müttefiklerimiz bize yardımcı olmazsa, bunu yapabilecek güçteyiz ve kararlıyız.

TELEFON GELİNCE ARA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması esnasında gelen bir telefon üzerine açıklamalarına ara verdi.

Erdoğan kısa bir süre sonra konuşmasına devam etti



