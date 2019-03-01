Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan Ardahan'ın ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki, yaylalarındaki Ardahanlıları selamlıyorum. Ardahan bugün bir başka. Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmaya çalışıldığı o günlerde siz "istikrar" dediniz. Şahsımı ve Cumhur İttifakı'nı kullandığınız oy oranıyla yine yalnız bırakmadınız.

Dün Erzurum kar tipi borandı. Maşallah yine gelmişler. Hürriyet meşalesi bu topraklarda yakılmıştır. Ardahan hür yaşamanın değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan dirlik olmaz.

"ÜLKEMİZ CİDDİ BELLER ÖDEDİ"

Ekonomik kalkınmanın da sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir. Kimi zaman Alevi-Sünni kimi zaman Türk-Kürt olarak bizi kırmaya çalıştılar. Kardeşleri birbirlerine düşürmeye çalıştılar. Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların sürekli farklılıklarımızı kaşıması açıktır. Ülkemiz bu kavgalar yüzünden ciddi bedeller ödedi.

Aramızda gaz, yağ, benzin kuyruklarını hatırlayanlar vardır. Bay Kemal şimdi kuyruklar diyor. Bay Kemal bunlar CHP'nin dönemindeki gibi yokluk kuyrukları değil, varlık kuyrukları. Gördünüz fiyatlar düştü, daha da düşecek.

Isparta'da elmalar depolarda kalmıştı. Fiyatlar da düşük olmasına rağmen satılamıyordu. Hemen talimat verdim, tanzim çadırlarında satılacak. Bay Kemal sen rahatsız olsan da olmasan da sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız.

"NEDEN ARDAHAN'DA SEÇİME GİRMİYORLAR?"

Devletin hizmet etmesi doğuda engellendi. Bölücü terör örgütü doktorları, öğretmenleri, memurları burada şehit etti. Kim bunların siyasi uzantısı HDP. Bu parti neden Ardahan'da seçime girmiyor? Onların kardeşleri var, CHP.

Ülkemizi utanmadan bölmeye çalıştılar. Belediyelerin iş makineleriyle çukurlar kazdılar. Gelen paraları Kandil'e gönderdiler. Bunlara dersi 31 Mart'ta veriyor muyuz? Osmanlı tokadını atıyor muyuz?

Milletimiz özlemini çektiği millet siyasetine AK Parti hükümetleri döneminde kavuştu. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Uzun yıllar sonra 81 vilayetimizin tamamı layık olduğu hizmetlere ilk defa bizim zamanımızda ulaştı.

İstiyoruz ki Ardahan Batı'nın imkanlarıyla yan yana olsun. Daha iyi günler olacak. Zira Batı'da ne varsa Doğu'da da o olsun. Bunun için çalışıyoruz, çalışacağız.



