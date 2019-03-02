Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seni kalpten selamlıyorum Rize... Dün Ardahan'daydık. Bugün Rize'de... Bugün evimde konaklayacağım.

Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart'ı bekliyor. Kim olduklarını biliyorsunuz. Peki Rize bunlara izin verir mi? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Cumhur İttifakı'nın karşısına bir yanına FETÖ'yü alan diğer yanına PKK'yı alan zillet ittifakına gereken dersi verecek miyiz? İşte benim Rize'm bu.

"RAHMETLİ ERBAKAN ŞU HALLERİNİ GÖRSE..."

Ben Rize'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Biz de 7 bölge var! Görüyor musunuz CHP ve Bay Kemal kimlerle kol kola. İYİ Parti, Saadet Partisi siz kiminle kol kolasınız. Rahmet Erbakan şu hallerini görse ne derdi? Ah, ah. Onların arkasında PKK var. Bizim arkamızda halk var Hakk var. Onlar sırtını İmralı'daki terörist başına dayıyor.

Biz Rize'yi derin bir aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda hizmet de ettik. Son 17 yılda Rize'ye 18 kattrilyon yatırım yaptık. Sağlıkta 28 tesisi şehrimize kazandırdık. Ayrıca Rize'ye bir şehir hastanesi de inşa edeceğiz. Hazırlıklar tamam şimdi sıra o ihaleye girecek müşteriyi bulmak. O bulununca hemen başlayacağız. 7 tarihi eseri restore ettik.

2020 sonunda Artvin-Rize Havalimanı açılacak. 2022 dedik ama sorumlu müteahhitlerle görüştüm, bir sorun çıkmazsa erken açacağız dediler. Havalimanı bitince buralarda turizm patlaması olacağına iniyorum.

Son 17 yılda Rize'ye 2,5 kattrilyon lira tarımsal destek verdik. Çay bitkisi gen havuzu oluşturuyoruz.

ENFLASYON 6'LARA 7'LERE DÜŞECEK

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe bundan 81 vilayetimizin her biri faydalanmaktadır. Biz bugüne kadar sadece hizmet siyaseti yaptık. Bazıları ise milletimizin istikrarını bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de 9 milyon yeni istihdam için alanlar yarattık. Geçen yaz yapılan kur saldırıları istihdamı biraz azalttı ama kontrol altına aldık. IMF'ye borcu biz kapattık. Enflasyon tekrar 6'lara 7'lere düşecek. Enflasyonun hararetini düşüreceğiz. Milletimizi rahatlatmak için tanzim satışları başlattık. Bay Kemal hemen "kuyruk" diyor. Bay Kemal bunlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu... Senin döneminde SSK'nın halini biliyoruz. Sen bir koyunu bile güdemezsin. 9 seçim kaybettin. Şimdi 10. seçime giriyoruz yine kaybedeceksin.

Bay Kemal bir CD ile başa geçtin, o koltuktan ayrılamıyorsun.

YENİ DESTEKLER

Bu yıl sonunda işsizlik projesi düzenleyeceğiz. 3 ay boyunca ücreti, primi biz üstleneceğiz. 2,5 milyon işçiye iş temin edeceğiz. "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla bu hamlede başarıyı yakalayacağız. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. 2023 hedeflerine ulaşacağız.

Rize'den 2 önemli müjde veriyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için elektrik sulama tarifesini genişletiyoruz. Yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecek.

Yeni sondaj gemimiz 2. müjdemiz. Yeni gemimizin adını Yavuz olarak belirledik. CHP Akdeniz'deki faliyetlerimizden rahatsız. İçeriden böyle birilerin Rum ağzıyla konuşması ibret verici. Onlar Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı ağzı konuşuyorlar

Şimdi uçağımızı da yapmaya hazırlanıyoruz.



