Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seni bugün hasretle muhabbetle selamlıyorum Bartın... Biliyorum arayı biraz uzattık. Bartın'ın insanlarını özledik. Uzun süredir gelememiş olsak da, Bartın'ı unutmadık. Asla ihmal etmedik. İnşallah bundan sonra daha sık geleceğiz. Öncelikle sizlere geç kalmış bir şükran borcumu iade etmek istiyorum.

REKORLAR ŞEHRİ BARTIN

Bartınlı kardeşlerim bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadılar. Şahsımı rekor oy oranlarıyla Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz. Milli iradenin gücünü pekiştirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Rekorlar şehri Bartın'dan yeni rekorlar bekliyorum.

Şimdi sizlerden aynı tavrı 31 Mart'ta da bekliyorum. Sizlerden bir kez daha ülkemizin bekasına katkıda bulunmanızı istiyorum.

"BİZDEN ÖNCE NEDEN KURMADILAR?"

Son 17 yılda Bartın'a toplam 6,5 katrilyon TL tutarında yatırım yaptık. Bu ülkede bizden önce hükûmetler yok muydu? Neden Bartın'da üniversite kurmadılar? Biz kurduk. Şehrin gençleri şehirlerinde okusunlar istedik. 4 bin 93 kapasiteli yurt binaları açtık.

İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman öğrencilere burs veriyorduk. CHP ne yaptı? Mahkemeye gitti ve gençlere burs vermemizi engelledi. Sonra Başbakan olunda KYK aracığıyla burs vermeye devam ettik. Bunların zihniyeti bu işte.

Bartın'a toplam 18 sağlık tesisi yaptık. Vatandaşlarımız gidip başka şehirlerde tedavi olmasın istedik. Bartın'da 1210 konut projesini hayata geçirdik.

Bir liman şehri olan Bartın'a tarihi nitelikte yatırımlar yaptık, Filyos Limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik. Filyos Limanı'nı 2023 yılında hizmete sunacağız.

Bartın'ın uzun yıllar hasretini çektiği Kirazlıköprü Barajı'nı tamamlayarak hizmete aldık

Bay Kemal diyor ki çiftçi bitti. Sadece Bartın'da 152 milyon lira destek verdik çiftçimize... Bartın'ı doğal gazla buluşturduk. Ne çileler çektiniz be. 5 katlı binada git odun taşı, kömür taşı. Şimdi düğmeye basıyoruz, ev ısınıyor. Şimdi Bartın'ın tüm ilçelerine doğal gazı getireceğiz. Türkiye'nin 81 iline doğal gazı getirdik. Biz buyuz. Bartın'a bir de kültür merkezi kazandırdık.

"ASIRLIK BİR SORUNU ÇÖZDÜK"

Bizden önceki hükûmetlerin halının altına süpürdüğü bütün sorunlarla yüzleştik. İnsanımızın hayatlarını derinden etkileyen hiçbir sorunu çözümsüz bırakmadık. Bartın'ın da bir asırdır devam eden bir sorununa çözüm getirdik. Bartın'ın tapu problemleri vardı. Zonguldak kadar olmasa da sizin de sorununuzdu bu. Biz 2014 senesinde oturduk sizlerin lehine kararlar aldık. Çalışmalarımızla hak sahiplerini belirledik. Hak sahiplerine yakında tapularını vermeye başlayacağız.

Bunlar bizin camilerimizi kapatmadılar mı? Ahıra dönüştürmediler mi? Zannediyor musunuz şu anda farklı? Hatay'da bir belediye başkanı ne diyor? "Oy yoksa hizmet de yok" diyor. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı. CHP'nin geçmişi böyle.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Böyle bir bölgeyi tanımıyoruz. Çok istiyorsa Kuzey Irak'a git. Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu teröristleri sonuna kadar kovalayacağız. Kaçmaya çalışıyorlar. Kendilerine göre şemsiyeler falan uydurmuşlar. Ne oldu? İHA'larımızdan kaçabildiler mi? Hayır.

Bunlar Kürt vatandaşlarımızı da ihmal ettiler. Biz de ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim farkımız bu. Ülkemize tedavisi sürecek yaraları açtılar.

"DERDİM ŞU: BU MİLLET YAPAR"

Neden 17 senedir iktidarız? Milletimizi sevdik, milletimiz de bizi sevdi. Şimdi şehir hastanelerimizi yapıyoruz. Neden? Benim vatandaşımız bunları layık. Amerika'da falan bile bu şehir hastaneleri yok. Bunlara fark atmaya başladık. Daha iyi olacak. Derdim şu: Bu millet yapar! Yaptık mı yaptık!

Seçim dönemlerinden verdikleri sözlerin hiçbirini yapamadılar. Seçimden sonra verdikleri sözlerden sonra hiç oralı olmadılar. Vaatlerinin üzerine yattılar.

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. Sanki bunlar bizi IMF'ye teslim etmediler. Neymiş biz IMF'ye gidecekmişiz. Geçmişte IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'dir. Şimdi ne diyor, "Bakın kuyruk başladı" diyor. Bay Kemal bunlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar çıktı. Sebzeyi meyveyi bunlar pahalıya sattılar vatandaşımıza. Başlattık tanzim satışları fiyatlar yarıya düştü. Eğer 31 Mart'ta tamamen düzelmezse tanzim satışlara 81 ilde yaygınlaştırarak devam edeceğiz.















