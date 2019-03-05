Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kasımpaşa benim İstanbul sevgimin, aşkımın doğduğu yerdir. Ne zaman buraya gelsem geçmişe giderim, o güzel günlere...

Ah şu Beyoğlu'nun bir dili olsa da 1994 yılında nasıl seçimleri kazandığımızı bir anlatsa. Hemen yanı başımızdaki Haliç bataklığını en iyi siz bilirsiniz. Haliç bataklığı CHP bataklığı demektir. İşte bu CHP belediyecilikte hizmet verebilir mi? Bunlara nereler verilse bataklığa dönüyor. İzmir'de körfezin halini görüyorsunuz. Bataklığa dönüştü. İnşallah bu seçimde kazanacağız ve İzmir'i Haliç gibi temizleyeceğiz.

"ŞİMDİ HALİÇ'TE BALIK TUTULUYOR"

İstanbul hava kirliliğinin zirve yaptığı yerdi. Gazeteler maske dağıtıyordu. Geldik, çöp dağlarını bitirdik. 6,5 milyon eve doğal gaz ulaştırdık. Hava kirliliğinin reçetesi budur. 2,5 milyar borçla aldık biz CHP'den belediyeyi. Bu parayı ödedik ama hizmetlerimize de ara vermedik.

İstanbul, biz Boğaz'ın altında tünel geçirdikten sonra su sıkıntısından kurtuldu. İstanbul'un yolları ne haldeydi. Ağaçlar diktik. Arıtma sistemleriyle ne Boğaz'ın ne de Haliç'in kirlenmesine müsaade etmedik. Şimdi Haliç'te balık tutuluyor.

"SANIYORLAR Kİ KASIMPAŞA, BEYOĞLU BUNA İZİN VERECEK"

İstanbul'u yatırımlarla yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Göreve geldiğimizde sorunlar altında ezilen İstanbul'u ayağa kaldırdık ve bölgenin en iddialı şehri haline getirdik. İstanbul'un taleplerini gece gündüz demedim yanıtladık. Hamdolsun İstanbul'da bize sahip çıktı. İstanbul 31 Mart'ta geleceğine karar verecek. Bazıları İstanbul üzerinden oyunlar oynamaya başladılar. Sanıyorlar ki Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek.

Beyoğlu İstanbul'un vitrinidir. Ne kadar yatırım yapıldığını sizler çok iyi biliyorsunuz.

Atatürk Kültür Merkezi'ni muhteşem bir şekilde inşa edeceğiz. Şimdi sağ olsun bir hayırsever meydanda Taksim Cami'sini inşa ediyor.

20 YIL VADELİ KONUT PROJESİ

Bir başka olacak bir proje ise Tersane İstanbul olacak. Muhteşem bir projenin temellerini atıyoruz. Haliç sahiline özel temalı düzenleme yaptık. CHP çevre diyor siz ne anlarsınız çevreden yahu. İstanbul'un her yerine yetişmiş ağaç diktik.

Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın talep toplamaya başlayacağız. Bu konutlar yatay mimariyle inşa edilecekler. Memleketimizin mahalle kültürünü yaşatacak bir proje olacak. Bu konutların alt gelir grubu taksitleri 388 liradan başlayacak ve 20 yıl vadeli olacak.

Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için yapacağımız konutların hayırlı olmasını diliyorum.

93 yıllık Emlak Bankası'nı yeniden canlandırma kararı aldık. Değerimize sahip çıktık. Bugün burada bankamızın açılışını yapıyoruz. Katılım Bankası modeliyle finansman sağlayacak bankamızın faaliyete geçmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Yerli ve milli olan her şeye karşı olanlar Türkiye'nin ayağa kalkmaması için ellerinden geleni yaptılar. Bu enerjilerini İstanbul'un büyümesi için kullansaydılar şimdi bambaşka bir İstanbul'a bakıyor olurduk. Bu girişimleri gayretle aştık ve aşmaya da devam edeceğiz.