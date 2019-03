Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Elazığ'ın ilçelerine, mahallelerine selamlar olsun. Ülkemizin ve dünyanın 4 bir yanındaki Elazığlı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

14 ay sonra siz Gakkoşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine Fırat gibi coşan bir Elazığ var. 31 Mart'ta dörtlü yaman çetesine ders vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta iftiracı müptezellere ders vermeye can atan bir Elazığ var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına milli şamarı atmaya can atan bir Elazığ var.

Bizim için "Kadınlar Günü" her gündür. Batındaki gibi 1 gün değil, her gün. Neden çünkü analarımız her gün var. Analarımızın ayakları altındadır cennet. Analarımızın ayaklarının altını öpün.

"SİYASETİ LEKELİYORLAR"

Gokkoşlar en sancılı günlerde bizim yolumuzu aydınlattılar. Gezi'den 15 Temmuz'a kadar Elazığ "demokrasi" dedi. Rekor oy oranlarıyla bizi bağrınıza bastınız. Bu kardeşinize inandığınız, güvendiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte Elazığ ve memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Sizden bir kez daha destek istiyorum. Elazığ'ın 31 Mart'ta tekrar Türkiye'nin büyümesine destek vermesini istiyorum.

Siyaset ayrıştırmak için değil birleştirmek için yapılır. Her kim PKK'nın desteklediği HDP gibi miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa siyaseti lekeliyor demektir. Günlük hayatta yalancının mumu yatsıya kadar yanar, siyasette ise sandığa kadar. Tarihimiz yalanla seçim kazanacağını sanan çapsızlarla doludur.

Hamdolsun biz yıllardır sizlerin içindeyiz. 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca her türlü siyasetçiyi gördük. Tankların arasından sıvışanları da gördük Bay Kemal. Darbecilerin arasından geçerek Bakırköy'e gitti. Tankların arasından FETÖ'cülerin müsadesiyle Bakırköy'e gitti.

KANDİL'İN MIZIKACILARI TALİMATLA BİZE SALDIRIYOR

Attığı iftiralar ise işe yaramadı. Kazandık bütün davaları. Şimdi 2,5 milyon lira kazandık, bu parayı Mehmetçik Vakfı'ba bağışlayacağız. En azından Bay Kemal burada bir işe yarasın.

Bu millet popülizme, yalana, iftiraya asla göz yummaz. Benim milletim esere, dürüstlüğe, doğruluğa, hizmet siyasetine oy verir. Bu millet kendini hafife alanı, aşağılayanı, alay edeni sandığa gömer. CHP Genel Başkanı'nın yalanlarından sıkıldık. Bay Kemal'in yalan furyasına Hanımefendi'de katıldı. Dağdan talimat geliyor, Kandil'in mızıkacıları hemen bize saldırıyor. Kandil'in mızıkacıları şaka bahanesiyle milletime terörist diyorlar.

"ŞAKADAN DA OLSA TERÖRİST DENMEZ"

Denizli'de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. "Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer" diyor. Anlaşılan bu mızıkacılar 21 gün boyunca gittikleri her şehri, vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ'a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli'deki Aydın'daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ'da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoşlar da hassastır. Şakalaşacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakkoşlarım tahammül etmez. Şakadan da olsa terörist denmez.

"BUNUN ADI ŞAKA DEĞİL, HADSİZLİKTİR"

Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.

Hatay'da saldırıyor. Ne diyor? Oy yoksa hizmet yok. Kim diyor? CHP'li belediye başkanı. Böyle bir belediye başkanından hanımefendi niye bahsetmiyorsun? Böyle siyaset olur mu?

Şimdi hanımefendi nasıl beğendin mi? Bak Kürdistan diyor. Onunla omuz omuza yürüyorsun hanımefendi. Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ'cüler dolduruyor, aynı yolda sen de düşebilirsin.

Niye? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir. Ne diyor? Biz arkamızı YPG'ye PKK'ya dayadık. Ben de buradan sesleniyorum, biz de arkamızı Gakkoşlara dayadık.

Bay Kemal'in söyleyecek hiçbir şeyi yok, diğerlerinin de yok. Bunlara tavır almak yerine her defasında hakaret, hakaret, hakaret... Benim CHP'ye, sözde İyi Parti'ye, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerime bu gerçekleri hiç anlatamıyorlar. Kandil'e laf edemiyorlar, Pensilvanya'ya tek kelime söylemiyorlar, YPG'ye tek bir eleştiri getiremiyorlar. Bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atsın bizim tek bir gündemimiz var, bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet.

"ŞAŞIRIYORUM"

Evvelsi gün Mardin'deydi. Orada hızlı trenden bahsetti. Benden sonra "Kürdistan" diyen var ya, bir konuşma yaptı. "Buraya hızlı trene ne gerek var" diyor. Ben gerçekten şaşırıyorum. Mardin neden hızlı trene binmesin. Mardin'de hızlı trene ne ihtiyaç var diyorlar. Milletim bunlara neden oy veriyor şaşırıyorum.