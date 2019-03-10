İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Bu seçime nasıl giriyoruz? Meydanı görüyorsun Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet, illet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak el ele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız inşallah. Cumhur İttfakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Adana'da büyükşehir ve ilçeleriyle 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Adana toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin kazancını iyi bilir.

Kapı kapı gezecek miyiz? Demokrasinin zaferini 31 Mart'ta Adana'da ilan edecek miyiz? Cumhur İttifakı ile seçimlere girmekteki amacımızı en iyi Adana bilir. Cumhur İttifakı günü birlik çıkar ittifakı değildir. Bu ittifak sokaklarda, meydanlarda kurulmuştur.

Kılıçdaroğlu sen korkaksın korkak. Ancak FETÖ'cülerle sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. Biz bu ittifakı terör saldırıları karşısında saflarımızı sıkılaştırırken kurduk. Şayet Adana bu ittifaka inanırsa, tüm Türkiye inanır. Şayet Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye çıkar. Bu ittifak biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar devam edecek.

EZANA ISLIĞA TEPKİ

Bayrağa ve ezanı tahammülü olmayanların birlikte hareket ettiği bir dönemdeyiz. Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye'ye terbiyesizlik ettiler. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez.

Ezana sahip çıkmayan, yarın öbür gün düşman kapıya dayandığında tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Biz bu bayrağın altında doğduk. Bu bayrağın altında öleceğiz. Milletmizle, ister PKK ister FETÖ olsun, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

"MHP İLE BİR BÜTÜN OLACAĞIZ"

Biz bu bayrağın altında doğduk, biz milletimizle birlikte bayrağımıza göz dikenlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Millet, bayrak, ezan, devlet düşmanı kim varsa, hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Adana 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırmaya, ülkemize, sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkmaya hazır mısın? Adana 31 Mart'ta mühürü gönül belediyeciliğe vuruyor musun? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız, konsolide olacağız.

"BIRAK GİT YA"

Kılıçdaroğlu'nun kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi hep kaybetti. Ama bırakamıyor, bırak git ya.

ULAŞIM VE SAĞLIK YATIRIMLARI

Adana'da 5 adet sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. Mevcut Adana Havalimanı'mızın yolcu trafiği 2003'te 788 bindi. Geçtiğimiz yıl bu 5 milyon 627 bine tırmandı. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda bir sıkıntı yaşadık, yaşıyoruz. Adana metrosunun ilk kısmı tamamlanmıştı ancak bu metro Adana için yetersiz. Hem mevcut hattın iyileştirilmesine ve uzatılmasına ihtiyaç var önümüzdeki dönemde bu meseleyi de gündeme alacağız.