Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son 2 ayda Ankara’daki yedinci mitingimizi Gölbaşı’nda yapıyoruz. Bu güzel ilçemize yaptığımız ziyareti, toplu açılış töreni ile bir hizmet şölenine dönüştürelim dedik. Bugün burada toplam bedeli 306 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız.

"MOGAN'I TEMİZLEDİK"

Buraya geldiğinizde bambaşka bir yere geldiğinizi anlıyorsunuz. Haliç'i temizlediğimiz gibi buradaki gölü de temizledik. Kim yaptı bunu? Bunu Çevre Bakanı iken Mehmet Özhaseki kardeşiniz yaptı. Mogan'ı 70 milyon liralık bir yatırımla temizledik. Daha derine inerek Mogan'ı hem insanlar hem de balık ve kuşlar için daha kaliteli bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Buraya Ankara'nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz.

"DEVAM İNŞALLAH"

Şimdi Ramazan kardeşimizle yeni bir sayfa açılacak Gölbaşı'nda. "Devam inşallah" diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz. İlçemize yeni bir devlet hastanesi ve ağız diş sağlığı merkezi açacağız. Üniversite öğrencileri için 3 bin 512 yatak kapasiteli yurtlar açtık.

Türkiye'de her seçim bir beka seçimidir. Bu yüzden biz 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Sınırlarımızın ötesindeki terör örgütleri 31 Mart'ı bekliyor. Elini vicdanına koyan herkes bunu kabul edecektir.

"BAYRAĞIMIZI ASMIYORLARDI"

HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımız bir asılmıyordu. Şimdi sembolik olarak asıyorlar. Korkuyorlar. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. O yüzden kapı kapı dolaşacağız. Çok çalışacağız. Eğer mesele belediyecilikse, bu bizim işimiz.

Bunların derdi belediyeler değil doğrudan Türkiye'dir. PKK ve FETÖ ile işbirliği yapanların bu ülkeye faydası dokunamaz. Bunların asıl derdi Rabia'mızladır.

Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye gayret ediyor. Ülkemizde bizim Kürdistan var mı? Çok seviyorsa buyursun oraya gitsin. Bu ülkeyi bölemezler. Biz sırtımızı aziz milletimize ve Allah'a dayandık. Bunlara göz açtırmayız. Topunuz gelin. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de inlerine girdik. Devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

Cumhur İttifakı'nı biz 15 Temmuz'daki Yenikapı ruhuyla oluşturduk. Şimdi bir duam var: Rabbim bu ittifakı pazara kadar değil mezara kadar devam ettirmemizi nasip eyle.

Bunların listelerinde terör örgütlerinin gösterdiği adaylar var. Bunu herkes biliyor. Çukur olaylarından sonra terör örgütlerini dinleyen tüm isimleri görevden aldık. Şimdi de bunları belediyeleri sızdırmaya çalışıyorlar.