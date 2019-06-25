Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazar günü yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı yeniden seçimlerinin hayırlı olmasını istiyorum. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu da yeniden tebrik ederim. Bildiğiniz üzere ilk seçimde sonuçları etkileyecek sorunlar vardı ve YSK seçimlerin yenide düzenlenmesine karar verdik. Yaşadığımız süreç hukuki bir süreçtir. Elbette Binali Yıldırım'ın kazanmasını arzu ettik. Kendisine gösterdiği çaba için teşekkür ederim.

"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA MİLLETE DARILMAK HELE HELE SUÇLAMAK ASLA YOKTUR"

Son seçim kimin kazandığından çok milli iradenin tecelli etmesi açısından önemlidir. 31 Mart'ın kazananı ise AK Parti'dir. Şimdi önümüzde kesintisiz bir icraat dönemi var. Bizim siyaset anlayışımızda millete darılmak hele hele milleti suçlamak asla yoktur. Tam tersine milletimize kendimizi nerelerde anlatamadığımızın tespitini yapacağız. Milletimizin sevgisine layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Mücadeleye devam etmek gücünü hep milletimizden aldık. Uluslararası saldırılara milletimizle birlikte "one minute" dedik. Gezi'deki olayları milletimizle bozduk. 15 Temmuz'da hain terör örgütünün karşısına milletimizle dikildik. PKK'nın başını milletimizle ezdik. Ekonomide süren tuzakları da milletimizle birlikte göğüslüyoruz.

S-400

Kim ne yaparsa yapsın biz milletimizle birlikte hedefimize yürümeye devam ediyoruz. Mesela yarın G-20 zirvesi var. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu büyümesi için görüşmeler yapacağız. Sipariş ettiğimiz S-400 sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlayacağız. Türkiye güvenlik gereksinimleri için baskılara boyun eğmek durumunda değildir.

"TAVİZ VERMEDEN TAVRIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Körfez'deki gerilim sadece ülkemiz değil tüm dünya için tehdittir. Bu gerilimin bölge ülkelerinin hak ve hukukları gözetilerek düzelmesi için adımlarımızı atıyoruz. Her alanda gelişen ve kalkınan Türkiye sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Biz bu sınamalar karşısında pısırık davranmak yerine hep meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı dönemde birileri ülkemizi kendi içine hapsetmek istiyor. Hedef küresel oyunun dışına itmektir. Ülkemizin güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarımızdan en küçük taviz vermeden tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü yurt içinde ve yurt dışında etkisiz hale getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz.

"FRANSA SEN KONUŞMAZSIN, BÖYLE BİR YETKİN YOK"

Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bizim orada haklarımız var. O bölgede çıkan ne kadar doğal gaz varsa bizim Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkı var. Bura ile ilgili Fransa'nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Ha burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan, İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok.

SURİYE'DEKİ GÜVENLİK KORİDORU

Terör koridorunu güvenlik koridoru haline getirmek için çalışıyoruz. Ülkemizdeki mültecilere o bölgede yerleşim imkanı sağlayalım. Amerika gelsin lojistik olarak desteğini versin. Biz de TİKA ile çalışmaları yaparız. Sayın Merkel ile de bunları konuştum o da böyle bir desteği verebileceğini söyledi ama oradan da bir gelişme olmadı. Aynı şekilde Suud ile de görüştüm o da söyledi. Hep söylüyorlar laf ola berigele! Bütün bunlara rağmen ülkemizde bulunan Suriyelilerin geri dönüşlerini temin noktasında güvenli bölgeleri genişletmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 330 bin kişi geri döndü. Diğer sorunları çözdüğümüzde de bu rakam inanıyorum ki milyonlara yükselecektir.

"ÖNÜMÜZDE 2023 HEDEFLERİ VAR"

Önümüzde 2023 hedefleri var. Gece gündüz çalışmak suretiyle bu hedeflere inşallah mutlaka ulaşacağız. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güvenlik konuları gündemimizin yine en üst sıralarındaki yerini alacaktır. Türkiye'nin hedefi yüksek teknolojiye, markalaşmayı geliştirmektir. Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda attığımız adımları küçümseyerek prim yapmaya çalışıyor. Bugün biri şöyle diyor; "Şu kadar bölünmüş yol yaptım" diyerek mi oy alacaksınız? O zaman de ki 26 tane havalimanını 56'ya çıkardık diye mi bu millet oy verecek de.

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Ülkemizin geleceğini karartmaya yönelik ekonomik tuzakların milletimizi nasıl bunalttığının da çok iyi farkındayız. Kur, faiz, enflasyon üçgeninde daralanların hangi sıkıntıları çektiğini gayet iyi biliyoruz. Ekonomiyi dengeye oturtmaya, faizleri düşürmeye, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara getirmeye çalışıyoruz. Haziran itibarıyla her alanda göstergeler olumlu görünüyor. Dolar bir süredir 6 liranın altında seyrediyor. Borsa bir ayda 86 binden 95 binin üzerine çıktı. Bu ay cari fazla vermeyi hedefliyoruz. Yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için sorunları çözmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevabı başarılarımızla vermekte kararlıyız.





Birileri tweetler atıyor. Kürtlere biz hangi imkanı getirmedik? Ben tavsiye ediyorum gidin bir Güneydoğu'yu gezin. Gaziantep'i gezin Mardin'i gezin buraların 10 yıl önceki durumu ile şu andaki durumu nedir bir yerinde görün. Birileri orada okullarımızı yakarken yıkarken, evlerin altından tüneller açmak suretiyle terör estirirken terör saldırılarından kurtaran kim oldu, biz olduk.