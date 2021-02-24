Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili olarak CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi ve ''Öyle utanmaz ki çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca müjde vererek, "Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim. Sayı daha da artacak" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

3 yıl önce Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine oturtmak için ilk adımı atmıştık. Cumhur İttifakı'nın en ilkeli, en onurlu ittifak olduğunu görüyoruz. Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP, bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak, ortaya da kimi bulursa doldurarak, kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. Heyula tek başına filli varlığı olmayan, başka bir varlıkla anlam kazanan maddedir. CHP kendi başına planı, projesi, eseri olmayan ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir.

CHP'nin içinde millet yoktur. Millet tek parti iktidarından beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktur. CHP halkın derdine derman olacak hiçbir işe yanaşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur. CHP'nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

KAR SONRASI ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında İstanbul ve Ankara'da yağan kar sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak, "CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzara bile bu gerçeği göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"SİZ NE YÜZSÜZSÜNÜZ Kİ..."

Gelin 2023'te yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım. Ülkemizde kendi devletine düşman kirli bir zihniyet vardır. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen vatandaşlarımızla ilgili hadise bile karşımızdakileri utandırmaya yetmemiştir. Çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu 13 kişiyi kaçıran kim? Bu 5-6 yıl içinde dağ taş demedik, bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık taradık. Utanmadan sıkılmadan 'güvence altındalar' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber yürüttüler. Biz 5-6 yıl sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bizzat gidip anlattılar. Anlatıldığı halde utanmadan eleştiri yağmuruna tuttular. Siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu çalışmadan sonra da yine hala saldırıyorsunuz. Bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk. Onların intikamını alacağız, onların kanlarını da yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal. Ortağı HDP de öyle bilsin.

''KİMSEDEN İCAZET ALACAK DEĞİLİZ''

Ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığı dışarıda da epey bir kesimi rahatsız ediyor. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terör operasyonları meşru hakkıdır. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk görevlerimizi yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz. Tüm sınırlarımızı yeteri kadar derinliğe inerek güvenli hale getirene kadar durmayacağız. Her kim bu mücadeleyi 'ama'lı, 'fakat'lı beyanlarla gölge düşürmeye kalkarsa bilsin ki hayati bir yanlış içindedir. Yıllardır Batılı dostlarımızı terör örgütleriyle aynı yatağa girmeyin, bunlar yılan gibidir, bir gün sizi de ısırır diye uyarıyoruz. Buna rağmen aynı yanlışlar tekrarlanıyor.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Kısıtlanan sektördeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Esnaflarımıza ciro desteğinden kira yardımına, kredi kolaylığından istihdam teşviklerine pek çok destekte bulunduk. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bu tür destek ve teşviklerin kalıcı çözümler olmadığının da farkındayız. Normalleşme adımlarından geçtiğini asla unutmuyoruz. Önümüzde bir tarafta her gün milletimizle paylaşılan vaka, ölüm sayıları var. Diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengede götüremezsek, artan vaka oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Sadece Türkiye olarak bizim normalleşme adımlarını atmamız da yetmiyor. Tüm dünyada özellikle yakın ilişkilerimizin bulunduğu Avrupa coğrafyası ile birlikte yürümesi şart. Her alanda ancak bu şekilde arzu ettiğimiz neticelere ulaşabiliriz. Şehirlerimizde virüslerin kol gezdiği, sınır kapılarımızın diğer taraftan kapalı olduğu, ürettiğimizi yerine teslim edemediğimiz bir normalleşme hiçbirimizin işine yaramaz. Şehirler bazında normalleşme adımlarının atılacağını paylaşmıştık. Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayacak adımlar atılmaya başlanacaktır.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SAYISI ARTIYOR

Tüm sıkıntılara rağmen 2020'de üretimi sürdüren, 16 milyon turist rakamına ulaşan Türkiye için 2021'i yeni bir atılım dönemine dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim. Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor. 500,1000 ve gerekirse daha çok bu sayıyı artıracağız. Piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın bu adımları atacağız. Ocak ayı beyaz eşya iç pazar satışı rakamları büyümenin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.