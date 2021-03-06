Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör zincirini 3 yerden parçaladık

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önceki gün şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu nedeniyle özellikle hatırlayacağız. Tedavileri devam eden askerlere acil şifalar temenni ediyorum.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yerli ve milli silah sistemlerini test ediyoruz. Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya kadar nice büyük denizciler yetiştirdik. Preveze Zaferi'yle Akdeniz'i bir Türk gölüne çevirmekle beraber bölgede asırlardır süren barışı sağladık. Ülkemiz adına güçlü bir donanmaya sahip olmak sadece bir tercih değil zorunluluktur. Zira en küçük bir zafiyette, bize şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde tecrübe ettiklerimiz bize bunu hatırlatmaktadır.

"TERÖR ZİNCİRİNİ 3 YERDEN PARÇALADIK"

Suriye'deki terör zincirini 3 farklı yerden parçaladık. Tüm bunları yaparken biz vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Tüm insanlığın barış ve huzuru için çaba gösteriyoruz. Kimsenin egemenlik haklarında gözümüz yok.

EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.