İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir, bilgili, tecrübeli, liyakatlı, gayretli bir kardeşimizdir. İnşallah yeni dönemde Ayşe Keşir ile Kadın Kolları'nın faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız. Kurulduğu günden beri samimiyetle çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın inceliğini, üretkenliğini katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşku 2023'ün müjdesidir.

"SÖKE SÖKE O ÜNİVERSİTELERİ BİTİRDİLER"

Genç kızlarımızla tecrübeli hanım kardeşlerimizin coşkuya ortak olduğu kongrelerdeki o güzel görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Kadın Kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Meclis'teki kadın vekillerimizin büyük bölümü, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte bu okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Yeri geldiğinde tankların önüne çıkıp darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir. Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla, yıllarca çağdaşlık, laiklik adına önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik. Yeri geldi hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önü kesilmedi mi? İçimizde üniversite kapısından geri çevrilen pek çok hanım kardeşimiz var. Üniversite kapılarından geri döndürülenler söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Daha sonra ana muhalefette üst düzey yönetici olmadılar mı? Bunlar akşam yalan sabah yalan. Dürüst olmadıkları için millet bunlara iktidar vermedi. Yıllarca kamuoyunda kadının sadece adını kullanan, geri planda hep ezen, horlayan, hatta tacizde bulunan anlayışı bu mücadele ile hem deşifre ettik, hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Kamudaki istihdamda kadın oranı yüzde 40'lar gibi cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmişse aynı mücadele sayesindedir.

Kadın Kollarımızı kurarken niyetimiz ülkemizdeki tüm hanelere ulaşmaktı. Bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi kadını dışlayan fıtrata da sırtını dönmüş olur. Rahmetli Neşet Ertaş'ın şu sözünü nasıl anmayayım: 'Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu'... Mesele bu... Tarih boyunca kadını şeytanlaştıran, hayvandan bile aşağı gören anlayışların buradaki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınları metalaştıran bir zihniyeti dayatanlara yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu bu hikmeti yüceltmekten geçiyor.

SAMSUN'DAKİ VAHŞETE TEPKİ GÖSTERDİ

Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetlerin ülkemizdekilerin kat ve kat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelenlerin derdi Türkiye'nin kendisiyledir. Bu durum ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine.. İşte Samsun'da yaşanan hadise. Onlara asla haklılık payı çıkartmaz onlara. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunlar ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Dün akşam Adalet Bakanım ile tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi. Ardından da malum kişi tutuklandı. Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz. Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Cinayetleri töre ve benzeri bahanelerle kültürümüze yıkmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyeceğiz.

"BU ZİHNİYET BİR RUH HASTALIĞININ İŞARETİDİR"

Adına aile dediğimiz mukaddes ocak, nesli muhafaza eden vasıflarıyla ortak geleceğimizin teminatıdır. Ailenin çözüldüğü yerde toplumu ayakta tutmak da mümkün olmaz. Tarih kendi medeniyet tarihlerinin dışına çıktıkları için benliklerini kaybeden toplumların hikayeleri ile doludur. Yaşadığımız her afet, kriz bize güçlü aile yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her zaman yanınızda olduğunu bildiğiniz aile varsa hayata daha güvenli bakabilirsiniz. Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesinin güçlendirilmesi olacaktır. Aile müessesinde yer alan eşler, çocuklar, büyükler birbirlerinin zenginliğidir. Asıl görev bizlere, siz kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir ve çocuğun ilk vatanıdır. Her birimiz kendi ailemizde ağzımızdan çıkan her sözle başlayıp evlatlarımıza örnek olacağız ki özlediğimiz nesilleri yetiştirelim. Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini terketmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz. Bir de bu çıktı. Sokaklara dökülün diyorlar çocuklara. Çocukları aileye kışkırtan bu zihniyet bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye, kadına şiddet sorununu öyle ya da böyle çözer, asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salmasıdır, karşılık bulmasıdır.

Eğitim sistemimizin aile ile sıkı işbirliği içinde yeniden ele almamız gerekiyor. Hayatın her alanında çocuklarımıza ve gençlerimize kendi tarihimizi aşılamalıyız. Bir süredir sık sık yeni dönemde önceliklerimizin en başına eğitimi, kültürü, aileyi koyacağımızı söylememizin nedeni budur.

"AŞIYA PARA ÖNDENDİ" İDDİASI

Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız, sen ne zamandır devletin elindeki aşıları parayla sattığıını söylüyorsun. Bu nasıl utanmazlıktır?