Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu pandemi bu salgın adeta bizi birbirimizden ayırdı. Fakat şimdi bir aradayız. İnşallah bu yolculukta bütün engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz. Cuma namazından önce Arifiye'deki ana bakım fabrikamızdaki müdürlüğü ziyaret ederek oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik.

Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik.

Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millek, bay Kemal siz ise illetsiniz illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedeflere yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

"HALKIMIZDAN BİR KURUŞ BİLE ALMADIK"

Bu ülkede sıkıntıları çözecek birikime, iradeye, azme ve hazırlığa yine biz sahibiz. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretli yapıyorlar. Biz aşı için halkımızdan bir kuruş bile almadık. Biz halkımız için varız.

SAKARYA'YA MÜJDE

İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemiz ile birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık.

Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız karşı çıkarlar. Biz SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla her alanda savunma sanayiinde öne çekmek isteriz karşı çıkarlar. Ülkemizin dörtbir yanını bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle donatırız karşı çıkarlar. Ülkemizin her şehrini havalimanlarıyla tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız karşı çıkarlar.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul üzerine yapılan tartışmaları izliyorsunuz. Bu tartışmalar ülkemize kazandırılan her projede yaşanmıştır. GAP'tan KEban Barajı'na kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına CHP çıkmıştır. Karşımızda bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet var, kim o, CHP. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun birlikte yolcusuyuz Hakk ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'da ahdimizi inşallah 2023 Haziran'da bir kez daha tekrarlayacağız.