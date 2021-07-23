Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sıkıntılı günler neticesinde benim Kıbrıs ziyaretim vardı, oradan da takip ettik fakat Rize felaketler karşısında gerçekten çok çok anlamlı bir feraset gösterdi, sabır gösterdi.

Bugün gördüm ki burada felaketin boyutu çok ağır derecede. Zarar tespit heyetlerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Sizlere en kısa zamanda gerekli ödemeleri yapmak suretiyle zarardan sizleri kurtarma gayreti içinde olacağız.

Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık. Elazığ'da, Van'da telafi ettik, çözdük, hallettik. Burayı hayli hayli hallederiz, yeter ki cana gelmesin. 6 kardeşimiz rahmetli oldu. 2 tane aranmakta olan kardeşlerimiz var. Bunları da arama çalışmalarımız devam ediyor. Dua edin, dua edelim, bu kardeşlerimizi de bulalım.

Az önce İçişleri Bakanım da söyledi: Arhavi hep böyle dik durdu. Dediler ki sabır... Ve siz sabrettiniz. Sizin sabrettiğiniz bu yerde, bize düşen nedir? Biz de bu sabreden vatandaşlarıma karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.