Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

20 yılı aşkın bir süreç içerisinde gerek tüm dünya, başta batı dünyası olmak üzere, gerek İslam dünyası özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir.

Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir.

Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler; buraya sadece askeri veya silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira kendileri aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli olmuştur.

Ve Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş, gelinen netice de ortada. Ve şimdi kendileri de söylüyorlar. Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil diye laflar ediyorlar.

Amerika bizimle de bir takım görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır.

"BU LAFLARIN HEPSİ YALANDIR"

Ama Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. "Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı" Ama maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir.

"SURİYE'DEN CİDDİ BİR GÖÇ OLMUŞTUR, YAKLAŞIK 4 MİLYON"

Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın da nerelere şu anda ulaştığını ortaya koyması bakımından bu da isabetlidir.

"GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKENLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERDİK"

Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize, topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ve ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik.

"TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ"

Gerekirse Taliban ile görüşmeler yapabiliriz. Kapımız çalınırsa görüşürüz, ortada bir gerçek var. Afganistan halkına kapıyı kapatacak halde değiliz. Bizim birçok yatırımcımız orada yatırımlar yapıyorlar.

Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten hiç yaşamadım. Yaptıkları her şey yalan, dürüst bir davranış yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan. Yahu bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Dayanışma yok, yalan var. Dürüst ol, milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler, ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler, ne Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok, bunların yalan üzerine bir akışı var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gerekli dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir.