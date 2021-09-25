Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, geçmişi 126 yılı bulan güzide kurumun çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere, kimsesizlerin kimsesi olması için Sultan Abdülhamid-i Sani’nin bizzat kendisi tarafından kurulduğunu söyledi. Bu kurumun bir özelliğinin de din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden herkesi kucaklaması, herkese aynı hizmeti vermesi olduğunu dile getiren Erdoğan, yönetimi, çalışanları ve gönüllüleriyle bu büyük ailenin günümüzde de "Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü" anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.





Erdoğan, bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldikleri yurt ve kültürel tesisleriyle Darülaceze’nin hizmet yelpazesini daha da genişlettiğini belirterek, "Yurt binamız 901 öğrenci kapasitesiyle eğitim-öğretim hayatının önemli ihtiyaçlarından olan barınma sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır. İstanbul’daki 56 üniversitemizin tamamının öğrencilerine hitap eden yurt binasının altındaki ticari alan, hem bölgenin ihtiyacını karşılayacak hem de Darülaceze’ye gelir temin edecektir." diye konuştu.

Yurt ve kültürel tesislerin hayırlı olmasını dileyerek, bu ödüllü projenin hayata geçmesinde katkısı olan herkesi, özellikle hayırseverleri tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Tanıtım törenini gerçekleştirdiğimiz Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri ise gerçekten iftihar verici bir projedir. Arnavutköy’de 150 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan proje, mimarisinden içindeki birimlerine kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimizin izlerini taşıyacaktır.

Bu tesis bağışçılara, sağlıklı ve yatağa bağlı bireylere, koruma altındaki çocuklara hizmet verecek 1068 yatak kapasitesi, poliklinikleri, rehabilitasyon merkezi, atölyeleri, konferans salonu ve ibadethaneleriyle misyonuna uygun bir yer olacaktır. Yatay, yavaş ve yaşanılabilir şehir anlayışıyla tasarlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin inşasına katkı sağlayacak herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum."

"Allah rızası gözetilerek yapılan bu yatırımın getirisi hayır duadır"

Her yatırımın önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, doğrudan insana, üstelik de bakıma muhtaç insanlara yapılan yatırımın çok daha önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darülaceze’ye yapılan her katkı işte bu şekilde doğrudan insana yapılan yatırım demektir. Sadece ve sadece Allah rızası gözetilerek yapılan bu yatırımın hayattaki getirisi de para veya şan, şöhret değil, hayır duadır.

Bu anlayışın en güzel örneklerini dünyaya armağan etmiş bir medeniyetin mensuplarının, böyle bir ecdadın torunlarının Darülaceze’nin bu projesine de samimiyetle sahip çıkacağından şüphe duymuyorum." şeklinde konuştu. "Milletimizin ’Allah devletimize zeval vermesin’ duasının gerisindeki en önemli saiklerden biri de ihtiyaç duyduğunda kendisine sahip çıkacak bu tür müesseselere olan güvenidir, itimadıdır." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlk gençlik yıllarımızdan beri Darülaceze’yi yakından tanıyan, her meselesiyle yakından ilgilenen birisi olarak bu kurumdan ifadesini bulan anlayışı tüm Türkiye’ye yaymak için çalıştık, uğraştık. Ben bu bölgenin çocuğuyum. Bu bölgede doğdum, büyüdüm ve o günden bugüne de Darülaceze’yi iyi bilirim. Daha sonra belediye başkanı oldum.

Ayazağa Kampüsü’nü yaptık ve Ayazağa Kampüsü’yle beraber bir sıçrama gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığım döneminde de şimdi yeni heyetle inşallah Arnavutköy’deki bu devasa yere başlıyoruz. Tabii Arnavutköy gerçekten ülkemiz için, bizler için bambaşka bir örnek olacak. Her şeyiyle başka bir örnek olacak. Onun için de tabii hayırseverlerimizin oraya olan katkısı inanıyorum ki dünyada Arnavutköy’deki Darülaceze’mizi bir örnek olarak yansıtacak ve biz onunla iftihar edeceğiz. Onunla adeta Sultan Abdülhamid-i Sani gibi bizler yeni bir örneği inşa etmiş olmanın iftiharı içerisinde olacağız."

AA