Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin tahaddüdünü verdik.

Konya'da Türk Yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan birisi maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Gerek ailesine gerekse tüm silahlı kuvvetlerimize, milletimize başımız sağolsun diyorum.

Tüm kalbimizde milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Türkiye için bu vizyon iç geçirilecek, iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya ötesinde somut bir hal almıştır.

Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak buralara geldik. Ülkemize kazandırdığımız eserleri her fırsatta hatırlamamızın 2023 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi budur. Madalyonun diğer yüzünü görmezden gelmiyoruz, kendi içimizde değişimler yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu değişimi hayata geçirmeye başlıyoruz. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz.

Tespit ettiğimiz eksiklikleri, hataları derhal telafi yoluna gidiyoruz. Karşımızda başka sıkıntılar da var mesela uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği konumu kabullenemeyenler var. Tek misyonu ülkemize düşmanlık olan zalim rejimleri ayakta tutmakta ısrar edenler var. Proje partiler, proje kampanyalar üzerinden bize yüklenerek Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler var. Bunlara karşı da tavizsiz şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

Türkiye'nin geldiği her seviye yeni beklentileri getiriyor. Kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak yeni anayasa için kolları sıvadık. Sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik.

RAMAZAN AYI AÇIKLAMASI

Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgını yenmesi önemli değildir, önemli olan dünyadaki genel iyileşmesinin gerisinde kalmamak, mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Ramazan ayında vaka sayılarında birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, turizm sezonunu ve bunun içerde yol açacağı hareketliliği yakalayabiliriz.

Ramazan ayında tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da kıracağız. Hepimiz aynı Türkiye gemisindeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türkiye'nin en önemli sorunu muhalefetin duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zatın söylediği şeylerinin yarısı yalan yarısı iftira olduğu halde atomu parçalamış gibi konuşuyor. Bu zat son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya da başladı. Vaatlerine bir dediğimiz yok, siyasetçi vaat eder. Şayet vaatlerini yerine getiremezse de sefil bir şekilde oradan ayrılır, Bay Kemal hariç... Türkiye'de 10 milyon işsiz var ben bunları çözeceğim diyor. Söylediği projeye kargalar bile gülüyor.

Türkiye'de üretim bitti çarklar durdu diyor. Fabrikaların 3 vardiya çalıştığı söylendiğinde niye yeni fabrika kurulmuyor diyor. Bu örnekler o kadar çok ki, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Fırsatını her bulduğunda teröristlerin, darbecilerin savunuculuğuna soyunmasına ne diyeceğiz? Emekli amirallerin yayınladığı malum bildiriye onlardan çok daha sıkı şekilde sarılıyor. İnsan kimseyi şaşırtmasın.



