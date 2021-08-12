Türkiye Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesine telefon

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesine telefon

Türkiye

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel hadisesinin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek, bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.



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