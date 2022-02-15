Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.





İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere taşımaktır. Sanayiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma çok geniş yelpazede imzalanan belgeler birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur.

"BAĞLANTILARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ"

Türkiye dinamik ve genç nüfusuyla ileri teknoloji geliştiren yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin dayanıklılığını açıkça göstermiştir. Hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretim, yatırım ve istihdamı teşvik eden adımlarımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR"

Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla bu başarımızı taçlandırmış olacağız. Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için önemli avantajlar sunuyor. Daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketler ülkemizi yönetim merkezi olarak görmekte, bu kapsamda yatırımlarını genişletmektedirler. 239 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başarmış ülkelerden biriyiz.

Türkiye iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahiptir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. BAE özel sektörünün Türkiye ile ticari ortaklıklar tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim.

Liderlerin görevi ticaretten savunmaya turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda işbirliğinin üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir.











