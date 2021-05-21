Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Heyecanla yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Dünyanın 2 kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir.

Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir.





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KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet peşinde koştuk. Coğrafyamızın 4 bir yanına da el uzattık.

Toplamda 655 milyar liralık kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Biz hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Hepsinin yanında olduk. Bu verimlilik projesiydi. Her alanda başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini yine bu dönemde tamamlayıp hizmete sunduk.

Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız raporları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve hemen ardından uygulamaya geçirmeye başladık.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yakında yargı reform paketimizin dördüncüsünü Meclise sunuyoruz. Cumhur İttifakı ile başlattığımız çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacağız. İnşallah yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız.

Uzunca bir dönem darbelerle, terör örgütleriyle, siyasi mühendisliklerle ülkemizi kısır döngünün içine hapsedenler bizim hedeflerimizden hoşlanmadılar.

Ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok bırakın da biz rahat çalışalım. Yapacak daha çok şeyimiz var.

İSRAİL'İN ALÇAK SALDIRILARI

Unutmayın Filistin bizi bekliyor. Tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyorlar. Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edilerek bugünkü bir parça Filistin'e dönüştürüldüğünü anlattık. Gençler bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız çok iyi anlamanız lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı zamanı bekliyor