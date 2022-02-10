Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu yaptığı açıklamada "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." bilgisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın… " bilgisini paylaştı.

"EŞİM EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ DE HASTALIĞI ÇOK HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum.

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ALTUN: YOĞUN MESAİSİNE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız kısa sürede sağlığına kavuştu çok şükür. Cumhurbaşkanımız Allah’ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'HAFİF GEÇİRİYORUZ' DİYEREK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



