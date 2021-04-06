Siyaset Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB heyeti ile görüşüyor

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gözden geçirilecek.

06 Nisan 2021, Salı 14:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER KONUŞULACAK

Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

TRT HABER

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