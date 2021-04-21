AK Parti “yerel yönetimler” düzenlemesini yeniden gündemine aldı. Büyükşehirlere gelir payı sınıflaması, kalan 51 ilde hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması formülü masada... Öte yandan Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Erdoğan toplantıda Merkez Bankası rezervleri hakkında 'bilgilendirme' talimatı verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasası, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme alındı. Erdoğan’ın henüz “geçer not” vermediği ve üzerinde çalışmaların devam etmesini istediği düzenleme, 30 büyükşehir belediyesinin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırılması, kalan 51 ilde hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması, herhangi bir nedenle boşalan belediye meclis üyeliklerine seçilecek yeni üyelerin, bir önceki meclis üyesiyle aynı partiden olmasının zorunlu kılınması gibi başlıklar içeriyor.

Önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, uzun zamandır üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasa taslağıyla ilgili bir sunum yaptı. Çalışma kapsamında 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırıldığı ifade edilirken Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum belediyelerinin vergi geliri payı ortalamasının üzerinde kaldığı, geri kalan 25 büyükşehir belediyesinin ise ortalamayı geçemediği tespit edildi.

Bu kapsamda AK Parti’nin büyükşehirler için bir “pay dengelemesine” gidilmesi yönünde çalıştığı öğrenildi.

'BÜTÜNŞEHİR FORMÜLÜ'

MYK’da ayrıca büyükşehirlerde olduğu gibi kalan 51 ilde de belde ve bazı ilçe belediyelerinin yaşadığı sorunlar için il ve ilçe belediyelerine yetki verilmesi konusu gündeme geldi. Bu kapsamda 30 büyükşehirde olduğu gibi 51 ilde de hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için “bütünşehir” formülünün devreye sokulması görüşüldü.

Herhangi bir nedenle boşalan belediye meclis üyeliklerine seçilecek yeni üyelerin, bir önceki meclis üyesiyle aynı partiden olmasını zorunlu kılmayı düşünen AK Parti’nin, belediye başkanlarının emekli olduktan sonra da “yeşil pasaport” kullanabilmesine olanak tanınacağı bir değişiklik yapmayı da gündeminde tuttuğu belirtildi. Ancak yapılan yerel yönetimler çalışmasının henüz Erdoğan’dan “geçer not” almadığı ve Erdoğan’ın taslak üzerinde çalışmaların devam etmesini istediği öğrenildi.

128 MİLYAR DOLAR TALİMATI

Erdoğan’ın toplantıda, muhalefetin Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla ilgili kamuoyu nezdinde “bilgilendirme” çalışması yapılması talimatı verdiği de kaydedildi.

GRİ PASAPORT SUİSTİMALİNE KARŞI TEDBİR

Toplantıda, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında gri pasaport düzenlenerek yurt dışına giden bazı kişilerin geri dönmediği iddiası da gündeme geldi. AK Parti’nin, İçişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili 12 Mart’ta başlattığı soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceği; olayın yasal ya da idari anlamda bir boşluk nedeniyle yaşandığı yönünde bir tespitin ortaya çıkması halinde gereken adımların atılabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

İdari anlamda gri pasaportla yurt dışına çıkışlarda yapılacak “denetimin” daha sertleştirilmesi, gri pasaportla yurt dışına her çıkışta “özel izin kağıdı” istenmesi gibi formüllerin de devreye sokulabileceği ifade ediliyor.



