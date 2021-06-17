Türkiye Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi sonrası basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum' dedi.

17 Haziran 2021, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu yıl örgütümüzün 25. Yıldönümünü kutluyoruz. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi önemli adımlar kat etti. Toplantıya 13 ülkeden devlet başkanları, dışişleri bakanları katıldı. Dostlarımızın zirve için Türkiye’yi ziyaret etmeleri önemlidir.


Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik. Bu vesile ile AB genişleme sürecinde suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımına dikkat çektik.

Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40’a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük. Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığına Yunanistan’a devrettik, başarılar diliyorum.

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