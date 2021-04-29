Siyaset Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC açıklaması

Siyaset

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz.' dedi

29 Nisan 2021, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklaması şöyle;

KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz.

Cenevre’de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkânsızı diretmekten vazgeçmiş değil.

Tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı; tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz.

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