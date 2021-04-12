Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen avukat Mert Yaşar, hakim karşısına çıktı. Avukat Yaşar, paylaşımında Cumhurbaşkanına hakareti olmadığını belirterek "Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur. Başka bir yere çekilmiştir" diyerek beraatini talep etti.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mert Yaşar katıldı. Müşteki sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı temsil etti. Şikayetçi Özlem Zengin ise duruşmaya katılmadı.

ÖZLEM ZENGİN'İN ŞİKAYETÇİ OLARAK İFADESİ ANKARA'DA ALINACAK

Hakim, sanık avukatının Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığının bildirildiğini tutanağa geçirdi. Ayrıca, şikayetçi Özlem Zengin'in Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesinin alınması için duruşmanın 30 Nisan gününe bırakıldığı da belirtildi.

"CİNSİYETÇİ SÖZ KULLANMADIM"

Sanık Mert Yaşar savunmasında, "İsnat edilen suçu işlemedim. Anayasanın 26. maddesindeki hakkımı kullandım, cinsiyet ayrımcılığına yönelik hükümet politikalarını eleştirdim. Neticede tutuklandık, 25 gün özgürlüğümden mahrum bırakıldım. Kariyerime zarar verildi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Akademisyen olarak görev yaptım. Çocuk, kadın hakları üzerine çalışmalarım mevcuttur. Ben hiçbir aşamadan cinsiyetçi ve ahlaka aykırı söz kullanmadım" dedi.

CESUR YÜREK FİLMİNDEN ÖRNEK VERDİ

Yaşar, "Ben kadınları aşağılayan söylemlere tepki olarak şahsi kullanımımdaki Twitter hesabımdan söz konusu paylaşımı yaptım. Paylaşımda Cumhurbaşkanlığı makamına tek bir hakaret yoktur. Cumhurbaşkanı hedef alınmamaktadır. Paylaşımım dil bilgisi açısından sorunludur. Bu sebeple başka bir yere çekilmiştir. İlk gece hakkı Ortaçağ'da derebeyine kadınlarla ilk geceyi geçirme hakkını verir. Edebiyatta ve sanatta bu husus eleştirilmiştir. 'Cesur Yürek' filminin 6. dakikasında da bu konu üzerinden eleştiri yapılmaktadır. Örnek vererek bu politikaları eleştirdim. Bahsettiğim ilk gece hakkı ile müşteki Özlem Zengin arasında irtibat kurmadım. İfadelerimde geçen 'gagasını kapatması' ifadesi, ağzını kapatması anlamındadır. İlk gece hakkı, mecazi bir kelimedir. Analojik olarak kullanılmıştır. Hakaret kastıyla hareket etmedim. Beraatimi isterim" ifadelerini kullandı. Sanık Yaşar, "Olayların asıl mağduru ben ve eşim oldu. Eşim işinden oldu. Ailemle birlikte hakaretlere maruz kaldım. Ölüm tehditleri aldım" diyerek gözyaşı döktü.

Yaşar'ın avukatı Tuğçe Duygu Köksal da şikayetçi Özlem Zengin'in söylemlerine ilişkin video kayıtlarını USB bellek içerisinde delil olarak sundu. Avukat Köksal, "Müvekkilimin savunmasında geçen Mel Gibson'un yönettiği Cesur Yürek filminin 6. dakikasının 27. saniyesini delil olarak gösteriyoruz. Burada ilk gece hakkı anlatılmıştır. İddianamede hangi sözün hangi bağlamda hakaret içerdiği anlatılmamıştır. Müvekkilimiz anayasal hakkını icra etmiştir. Beraatini talep ederim" dedi.

"CUMHURBAŞKANI DOĞRUDAN HEDEF ALINMIŞTIR"

Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise "Şikayetçiyiz, katılma talebimiz vardır. Müvekkilime yönelik aleniyet içeren menfur ifadeler mevcuttur. Müvekkilimin onur, şeref ve saygınlığına müdahalede bulunmuştur. Anayasa Mahkemesinin Bireysel başvurusu kararında kabul edilebilir sınırları aşan kaba, sert, aşağılayıcı sözlere siyasi kimliği olsa bile bireylerin katlanma yükümlülüğü olmadığı vurgulanmıştır. Müvekkilimiz kabinenin başında bulunmaktadır, bu suretle doğrudan Cumhurbaşkanı hedef alınmıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Sanık Mert Yaşar'ın avukatı ise Cumhurbaşkanı'nın katılma talebinin reddini talep etti. Mahkeme, şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen davaya katılmasının kabulüne karar verdi. Şikayetçi Özlem Zengin'in Ankara'dan talimat yoluyla alınacak ifadesinin beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin "müşteki" sıfatıyla yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydedildi. İddianamede, sanık Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. Paylaşımın içeriğine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilen Mert Yaşar, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme tensiple birlikte sanık Mert Yaşar'ın "delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle 19 Mart'ta tahliyesine karar vermişti.