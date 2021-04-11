Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna-Rusya gerilimi hakkında açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya gerilimi hakkında, 'Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir.' dedi.
11 Nisan 2021, Pazar 16:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır'' dedi.
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