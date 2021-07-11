Türkiye Son dakika: Dağdan inen domuz 8 yavrusuyla tatil merkezinde gezdi

Son dakika: Dağdan inen domuz 8 yavrusuyla tatil merkezinde gezdi

Türkiye

Son dakika: Dağdan inen domuz 8 yavrusuyla tatil merkezinde gezdi

Kazdağları'ndan inen domuz ve 8 yavrusu Balıkesir'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde gezdi. Sokakta dolaşan domuzları görenler telefonuna kaydetti.

11 Temmuz 2021, Pazar 17:01 Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı, Kazdağları eteklerinde bulunan turistik Altınoluk Mahallesi sokaklarında dolaşan domuz ve 8 yavrusu, görenleri şaşkına çevirdi.

Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan Bülent Ceylan, gece saatlerinde arkadaşıyla otomobiliyle giderken, sokaklarda dolaşan domuzları gördü. Telefonuyla video kaydına başlayan Ceylan, araçtan inerek domuzların yanına doğru yürüdü.

Hobi olarak avcılık yapan Ceylan, “Biz sizi nerde ararken, nerede buluyoruz” dedi. Domuzların aç kaldığı için şehre inmiş olabileceğini söyleyen Ceylan, “Anne ve 8 yavrusu karşıma çıkınca şaşkınlık yaşadım. Dişi domuzların çanağı olmuyor. Ufak yavrular da görüntüler de görünüyor. Aslında son derece tatlı hayvanlar” dedi.

Edremit Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Üyesi Çetin Murat ise, “Kazdağlarımızda çok sayıda domuz bulunmakta. Yaz aylarında yaşanan sıcak iklim dağda yiyecek ve su kaynaklarını kurutuyor. Ayrıca dağ köylülerimiz, yaban meyvelerini, armut, yemiş gibi besinleri toplayıp, sattıklarından dolayı hayvanlar aç kalıyor. Aç kalan yaban hayvanları şehre inip, çöpleri karıştırıp, bahçelerde bulunan meyve ağaçlarından besinlerini sağlamaya çalışıyor. Kazdağları'na doğru olan yapılaşma nedeniyle doğanın dengesi bozuldukça, bu durumlarla daha fazla karşılaşacağız. Güre’de Çamlıbel bölgelerinde yazın aç kalan ayının da indiğini gördük” diye konuştu.


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